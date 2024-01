Emissari della Juventus in Arabia: riecco Milinkovic Savic

Blitz nelle ultime ore per portare alla Juventus Milinkovic Savic. Ecco il colpo segreto di Cristiano Giuntoli per questo mercato di gennaio 2024.

Importanti novità che arrivano dall’Arabia Saudita riguardo la trattativa Milinkovic Juventus. Il calciatore, di proprietà dell’Al-Hilal, è pronto a tornare in Europa in questa sessione invernale. Da parte della Juventus, c’è la totale disponibilità nel prendere il centrocampista che può rappresentare un upground per la rosa bianconera. Ecco le ultimissime notizie su questo affare.

Dopo un summit con Allegri, Giuntoli ha deciso di riaprire il mercato bianconero. La Juventus è a lavoro per prendere un centrocampista. Nelle prossime 48 ore sono attese delle novità riguardo il prossimo acquisto. Dopo le smentite di rito, ecco la sorpresa di questi ultimi giorni di calciomercato con il direttore sportivo che è pronto ad entrare in azione e chiudere con il botto questa sessione invernale 2024, che potrà regalare alla Juventus un altro giocatore. Si valutano diversi profili per il centrocampo, tra questi c’è anche l’ipotesi Sergej Milinkovic Savic che pare voglia andare via dall’Arabia Saudita.

Juventus Milinkovic Savic: cosa sta succedendo in queste ore

Protagonista con l’Al-Hilal, primo in classifica nella Saudi Pro League, Milinkovic Savic può già interrompere la sua esperienza in Arabia Saudita per far ritorno in Italia. C’è la Juventus sulle tracce del centrocampista, che sta valutando con estrema attenzione il suo futuro. Da capire le intenzioni del ragazzo, che ha uno stipendio monstre per le casse bianconere.

Secondo le ultime informazioni di calciomercato, raccolte da Luca Cimmi di Insider, alcuni emissari della Juventus sarebbe giunti in Arabia Saudita per trattare Milinkovic Savic. L’ingaggio del centrocampista è un ostacolo per i bianconeri, ecco perché servirà un accordo con l’Al Hilal per portare Milinkovic alla Juventus. Valutazioni in corso da parte della società che, in questi ultimi giorni di calciomercato, ha deciso di intervenire per mettere a disposizione di Allegri un altro centrocampista. Si punta sull’usato sicuro, ovvero un calciatore che conosca la Serie A e sappia parlare l’italiano. Sono queste le indicazioni, arrivate dal tecnico, che non vuole calciatori che hanno bisogno di un periodo di adattamento. Ecco perché il profilo di Milinkovic corrisponde all’identikit di Allegri, che già in estate voleva prendere il serbo. L’Al-Hilal difficilmente lascerà partire il giocatore anche se, i questo tipo di operazione, determinante sarà la volontà di Sergej che dovrà decidere al più presto il proprio futuro.