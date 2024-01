Juventus, scatta il Barido day: in arrivo a Torino per la firma

By

E’ il giorno di Barido: arrivato a Torino, il nuovo talento ha firmato il nuovo contratto con la Juventus

Il calciomercato della Juventus non è ancora concluso e in queste ultime ore si è concluso un altro affare.

Oggi è il giorno di Francisco Barido. Il trequartista arriverà in Italia, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il proprio contratto con il club bianconero. Ha appena 16 anni ed è già stato acquistato dalla Juventus. Naturalmente si unirà alla Next Gen con la possibilità di fare il salto in prona squadra nei prossimi anni.

#Calciomercato | @juventusfc, oggi è il giorno di Barido. Il trequartista arriverà in Italia, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il proprio contratto con il club bianconerohttps://t.co/Sg0RJpDekX — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 30, 2024

Juventus, è il giorno di Barido: visite mediche e firma sul contratto

Prodotto del settore giovanile del Boca Juniors, il classe 2008 Barido è arrivato già a Torino in mattinata per sostenere le viste mediche e successivamente ha firmato il nuovo contratto col club bianconero.

Si aggiunge a Pedro Felipe, difensore arrivato dal Palmeiras, anche lui giovane talento che si è unito alla Juventus nelle ultime ore. Anche il classe 2004 brasiliano si unirà alla Next Gen. Due investimenti importanti per la Vecchia Signora, a testimonianza della volontà di costruire un progetto solido e concreto per il futuro.