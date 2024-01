Juventus, è caccia al centrocampista last minute: la situazione

La testa dei tifosi della Juventus è ovviamente più alta già al big match di domenica prossima contro l’Inter.

Una partita che non sarà fondamentale per giudicare lo scudetto ma che rappresenta un importante crocevia per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che pareggiando contro l’Empoli nell’ultimo match di campionato ha perso il primo posto in classifica.

Sarà una settimana di grande tensione per tutti gli appassionati di calcio, che non vedono l’ora di assistere a questo scontro diretto. Nel frattempo però non bisogna dimenticare che ci sono ancora dei giorni per chiudere le trattative di calciomercato. La dirigenza bianconera ha iniziato a pensare ormai da tempo agli acquisti da effettuare, non solo in questo mercato di riparazione, ma anche in vista della prossima stagione. Quando per forza di cose anche in casa Juventus bisognerà continuare a rinnovare e ringiovanire un organico che vuole conquistare grandi traguardi e far sognare la tifoseria.

Juventus, continua la ricerca di un centrocampista: i no di Fiorentina e Udinese

Ad ogni modo adesso lo sforzo potrebbe esserci in casa bianconera per l’arrivo di un nuovo centrocampista, che andrebbe ad occupare la casella lasciata vuota dal partente Kean. Sono ore di contatti e di valutazioni da parte della dirigenza bianconera, che vorrebbe accontentare mister Allegri.

🔥💰 Oggi la #Juventus ha fatto un tentativo per #Bonaventura, ma la Fiorentina non ha aperto. Contatti anche con l’Udinese, che ha detto no alla proposta di prestito senza obbligo per #Samardzic. Ha portato a un nulla di fatto invece il sondaggio per #Pereyra. ❌ – @SkySport pic.twitter.com/IsOyHH6SMu — Luca Fioretti (@LucaFioretti13) January 29, 2024

Sky Sport ha fatto il punto della situazione in serata riguardo i possibili nomi, evidenziando però come siano andati di fatto a vuoto gli assalti per Bonaventura della Fiorentina e Pereyra dell’Udinese. Secco no da parte dei club proprietari dei loro cartellini. Con l’Udinese che ha fatto muro anche per Samardzic. La ricerca insomma continua, e occhio a possibili sorprese.