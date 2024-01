Juventus anticipata: asta furiosa, rilancio da 25 milioni

Juventus anticipata sul mercato da una rivale storica: offerta da 25 milioni per aggiudicarsi il fantasista della Serie A

Il calciomercato invernale sta per concludersi e saranno ore frenetiche per i club di Serie A che cercheranno di portare a termine le ultime operazioni.

Juventus, la Fiorentina in anticipo su Gudmundsson: offerta di 25 milioni di euro

Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina è pronta a presentare al Genoa una nuova offerta di circa 25 milioni di euro per provare a ingaggiare Albert Gudmundsson.

Il trequartista islandese sta incantando il campionato italiano ed è sempre più sotto i riflettori. Sin qui ha già collezionato 9 gol e offerto sprazzi di grande calcio. La Viola è pronta a offrire al calciatore un contratto fino al 2028, con opzione per un altro anno. Il Grifone, però, chiede almeno 30 milioni di euro per cederlo e in poche ore è complicato pensare che l’affare possa concludersi.

Più facile intavolare un discorso per giugno dove rientrerebbe anche la Juventus. Anche il club bianconero infatti è interessato al calciatore ma non sembra aver tentato lo sprint in questi ultimi giorni. Per i bianconeri resta un obiettivo ma non certamente la prima scelta in assoluto. La Fiorentina, invece, ha ambizioni importanti per provare a entrare nelle prime 4 e un rinforzo come Gudmundsson darebbe una marcia in più non indifferente alla squadra di Vincenzo Italiano. Bisognerà capire se è una trattativa definibile in questi ultimi due giorni di mercato o se bisognerà aspettare giugno e quindi il mercato estivo.