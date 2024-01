Centrocampista dal profumo di tennis: offerta Juventus last minute, ecco la formula

Sono le vicende di calciomercato in queste ore ad infiammare i tifosi della Juventus, che aspettano rinforzi per la loro squadra.

Finora tutte le squadre in questo mercato di riparazione hanno cercato tasselli low cost per rinforzare i loro organici. Rinviando alla prossima estate ogni possibile investimento più oneroso. Anche i bianconeri sembrano aver guardato più al futuro che non alla seconda parte di stagione da affrontare.

Un girone di ritorno nel quale la Juventus è chiamata ad andare a tutta birra per rimanere in scia all’Inter capolista. Quel che comunque pare chiaro è che l’organico dei nerazzurri ha decisamente una marcia in più rispetto a quello di Massimiliano Allegri. Che per questo motivo attendeva dal mercato qualche nome nuovo. Soprattutto in mezzo al campo dove finora l’allenatore ha dovuto fare a meno di pedine preziose. Finora però il mercato bianconero non ha riservato grandi colpi. Ma c’è ancora tempo per rimediare.

Juventus su Alcaraz, mediano del Southampton

Come detto la priorità della Juve è quella di trovare un nuovo mediano. Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri nel corso delle ultime settimane. Ora il tempo stringe, è arrivato il momento di affondare il colpo. E in tal senso, quando mancano poche ore al gong, potrebbero esserci delle novità.

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha infatti rivelato come i bianconeri si stiano muovendo per Carlos Alcaraz. Non il tennista, ovviamente, ma il centrocampista omonimo che milita in Premier League con la maglia del Southampton, classe 2002. Gli inglesi non vorrebbero cederlo, la Juve è pronta a chiederlo in prestito, trovando la formula giusta per sbloccare l’affare. Ultimi sforzi per Giuntoli dunque, chiamato ad accontentare le richieste del tecnico.