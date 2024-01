Ritorno lampo alla Juventus: è già a Torino

Si continua sempre a parlare di mercato in caso Juventus quando manca ormai pochissimo gong finale dei trasferimenti.

Ormai ci siamo, durante questi mesi si sono avvicendate tante voci che hanno riguardato la squadra bianconera, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni. Tutti i club di serie A non hanno effettuato grandi investimenti durante questa sessione, rimandando gli acquisti più onerosi nel corso della prossima estate.

La Juventus finora ha disputato un campionato decisamente sopra le righe, visto che l’obiettivo è quello di conquistare un posto nella prossima Champions League. Invece, successo dopo successo, i bianconeri sono riusciti a rimanere in scia all’Inter capolista e sognano di poter duellare fino alla fine. I tifosi sperano ancora in qualche colpo, legato alle uscite però. E quella che fino a qualche ora fa sembrava essere una cessione sicura ora è svanita.

Juventus, Kean è atterrato a Caselle

L’affare Kean è definitivamente tramontato nel momento in cui l’Atletico Madrid ha capito che per rivedere in campo l’attaccante sarebbe occorso circa un mese e mezzo, visto che si sta riprendendo dopo un infortunio. Kean si trovava già in Spagna, dove ha effettuato le visite mediche, ma ora è tornato in bianconero.

In serata infatti l’azzurro è sbarcato nuovamente a Torino, come si vede nel video pubblicato su X dal giornalista Giovanni Albanese. Allegri dunque può contare ancora su di lui? Vedremo, il calciatore rimane comunque in uscita ma ormai il tempo è poco per trovare una nuova destinazione. Di sicuro al momento rappresenta l’ultimo tassello nelle gerarchie del tecnico per quanto riguarda l’attacco.