Lo acquistano a titolo definitivo: retromarcia Juventus, si chiude il sipario

Manca sempre meno al gong finale di questa sessione di calciomercato, con la Juventus che ancora sta cercando di rinforzarsi.

Il mese di gennaio sta ormai volgendo a conclusione e non ci sono stati grandi acquisti da parte dei club di serie A. Gli investimenti più importanti si faranno sicuramente nel corso dell’estate e anche i bianconeri hanno iniziato già a guardare al futuro.

Nonostante tutto c’è ancora qualche ora per mettere a segno qualche colpo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe operare degli acquisti per accontentare le richieste dell’allenatore Massimiliano Allegri. Del resto la Juventus finora ha dimostrato di avere tutte le carte in regola non solo per lottare per un posto in zona Champions, ma anche per quello scudetto tanto sognato dai tifosi. All’orizzonte c’è lo scontro diretto con l’Inter di domenica prossima e la testa dei calciatori bianconeri è totalmente concentrata su questo grande appuntamento calcistico.

Juventus

E’ innegabile però che i supporters bianconeri siano ancora in attesa di qualche novità in entrata, legata all’arrivo di un centrocampista. Un rinforzo che farebbe felice Allegri, che in quella zona del campo finora ha avuto gli uomini contati. La mancata partenza di Kean però complica i piani di Giuntoli, e intanto le alternative sono sempre meno.

#UPDATE (la dernière promis)

🦁🇧🇪 Entre les deux clubs, on reste plutôt confiants sur le fait qu’Orel #Mangala signe à Lyon et ainsi faire passer le dossier qui est avant-tout un choix de John Textor, grand amateur de la Belgique et de ses talents. #OL

🌳 Même si la formule… https://t.co/1Zl7F4egg8 pic.twitter.com/6htEtFMbW3 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) January 30, 2024

Un altro nome che è stato accostato alla Juventus è quello di Orel Mangala, mediano del Nottingham Forest. Però il calciatore è pronto a lasciare la Premier League, visto che secondo quanto riportato da più media è ormai fatta per il suo passaggio al Lione a titolo definitivo.