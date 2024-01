Sì dell’Atalanta, Koopmeiners-Juventus last second: la formula dell’affare

Koopmeiners alla Juventus? C’è il sì dell’Atalanta, ecco le ultimissime su questo affare di calciomercato.

Ci sono delle novità importanti di calciomercato che riguardano il giocatore dell’Atalanta. A sorpresa, può essere acquistato grazie ad una particolare formula. La società nerazzurra è disposta a liberare il ragazzo che può finire alla Juventus.

C’è la necessità di rinforzare il centrocampo con l’acquisto di un altro giocatore. I bianconeri hanno messo nel mirino Koopmeiners che è l’obiettivo numero uno della dirigenza juventina. Giuntoli è a lavoro per anticipare tutti e trovare già da adesso l’accordo con il giocatore, che può arrivare nel corso della prossima sessione di calciomercato. Ecco svelati nuovi aggiornamenti su questa trattativa che può essere sostenibile anche grazie alla “disponibilità” dell’Atalanta nel trovare una soluzione che possa accontentare le parti in causa.

Calciomercato Juventus Koopmeiners: ecco come può avvenire

Ci sono delle importanti novità di mercato relative alla Juventus che sta lavorando per prendere dall’Atalanta Koopmeiners. Il calciatore è finito nella lista dei dirigenti bianconeri che in questi giorni hanno accelerato per trovare un accordo con i bergamaschi che hanno aperto all’ipotesi di cessione del centrocampista. Adesso bisognerà trovare la formula giusta per chiudere al più presto l’affare e stabilire anche la valutazione dell’olandese, ancora una volta protagonista in questa prima parte di stagione in Serie A.

La Juventus guarda al futuro. I bianconeri sono concentrati sul presente ma lavorano anche in vista della prossima stagione. Con una qualificazione quasi certa alla prossima Champions League, c’è la necessità di rinforzare la rosa con innesti di qualità e di spessore. A centrocampo soprattutto, c’è bisogno di qualcuno che possa alzare il livello della squadra ed essere protagonista in mezza al campo. Il profilo individuato è quello di Koopmeiners che è un obiettivo della Juventus. “Ho conferme sulla volontà dell’Atalanta che, ancora una volta, ha ribadito alla Juventus la disponibilità nel cedere il calciatore. C’è, dunque, la possibilità per Giuntoli di prendere Koopmeiners in prestito senza obbligo di riscatto, cioé con obbligo ma mascherato. Il giocatore spinge perché vuole questo trasferimento. La valutazione è di 45 milioni”, così il giornalista Luca Fausto Momblano a Juventibus. Possibilità concreta, dunque, nel prendere il calciatore di proprietà dell’Atalanta che è pronto al grande salto. La Juventus nei prossimi mesi lavorerà per definire i dettagli dell’accordo e trovare l’intesa di massima con l’Atalanta. L’obiettivo è chiudere in anticipo la partita e superare la concorrenza delle altre squadre.