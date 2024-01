Affare Juventus-United, 70 milioni di euro: la comunicazione è arrivata

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno dato già la comunicazione al Manchester United: per l’affare servono 70 milioni di euro

Servono almeno 70milioni di euro e potrebbero anche non bastare. La Juventus lo ha comunicato al club che ha iniziato a fare dei sondaggi per la prossima estate. Ma è tutto in divenire, ovviamente. Si capirà solo nei prossimi mesi se l’affare davvero può essere inserito in quelli fattibili.

Di certo le prestazioni di Bremer non stanno passando inosservate da nessuna parte. Nemmeno in Premier League spiega TuttoSport in edicola questa mattina dove, il Manchester United, sta valutando attentamente il livello del difensore brasiliano, vero muro della difesa di Massimiliano Allegri. In seno ai Red Devils c’è aria di rivoluzione, e questa rivoluzione partirebbe dalla difesa con la voglia di andare a strappare l’ex Torino alla squadra di Massimiliano Allegri. L’asta è aperta.

Calciomercato Juventus, la situazione Bremer

Il sentore di un possibile interesse è arrivato all’orecchio di Cristiano Giuntoli, che ha fatto intendere ai dirigenti inglesi che servono, come detto, almeno, 70milioni di euro per uno dei più forti difensori del massimo campionato italiano. E se le prestazioni saranno di questo tipo fino al termine della stagione, allora la valutazione potrebbe anche lievitare.

Di certo dalle parti della Continassa non hanno nessuna intenzione di ceder il giocatore. Ma la politica è sempre la stessa: nessuno è incedibile davanti a delle offerte che saranno ritenute adeguate. E nemmeno Bremer, ovviamente: chi davanti a quelle cifre non dirette di sì? Siamo certi nessuno, anche perché il primo aspetto come sappiamo che la Juve deve curare è quello di far quadrare i conti, e un’uscita del genere li potrebbe sistemare velocemente. Vedremo.