Annuncio UFFICIALE su Samardzic: “Lo vedrei bene alla Juve”

Annuncio UFFICIALE su Samardzic. Mancano 24 ore al termine della sessione invernale di mercato e la Juventus è sempre più protagonista.

Massimiliano Allegri è in campo ad osservare i suoi ragazzi e a valutare le migliori soluzioni per la partita più attesa dell’anno.

Sabato scorso, per la sfida contro l’Empoli, il tecnico livornese non è stato molto fortunato con le scelte effettuate. Yildiz fuori e dentro Milik, espulso per un fallo ingenuo quanto inutile a centrocampo dopo nemmeno venti minuti di gioco, non si è infatti rivelata una scelta felice.

Proprio il fronte offensivo bianconero presenta ora un numero limitato, e preoccupante, di disponibilità. Soltanto Vlahovic ed Yildiz sono infatti abili ed arruolati, dal momento che Chiesa non è ancora al meglio, Milik è squalificato dopo l’espulsione di sabato e Kean potrebbe partire prima della fine del mercato.

Mercato che potrebbe regalare a minuti l’ufficialità del tanto atteso centrocampista. Giuntoli ha chiuso l’affare Carlos Alcaraz, 21enne centrocampista argentino del Southampton, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista argentino però potrebbe non essere l’ultimo colpo in casa Juventus.

Uno dei più esperti, e competenti, dirigenti del calcio italiano, Pierpaolo Marino, intervenuto ai microfoni di TvPlay, ha parlato anche del mercato presente e…futuro della Juventus.

Si inizia con Carlos Alcaraz: “Con l’acquisto di Alcaraz ha messo una bella ciliegina sulla torta, un’arma in più a centrocampo“. Per Marino l’Inter dovrà sudare per vincere lo scudetto perché la Juventus ha il vantaggio di non avere le coppe ed Allegri ha dimostrato, in questa stagione, di essere un grande allenatore.

Ma l’ex dirigente, tra gli altri, di Avellino, Napoli, Atalanta ed Udinese, ha lanciato un’indiscrezione di mercato riguardante un profilo assai gradito ad Allegri e Giuntoli, Lazar Samardzic, 21enne centrocampista serbo dell’Udinese.

“E’ un ragazzo giovane, serio e maturo rispetto all’età che ha. Non sono convintissimo che entro domani sera non possano esserci novità e lo vedrei bene alla Juventus“. Pierpaolo Marino sa qualcosa che ancora quasi nessuno sa?