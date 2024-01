Calciomercato Juventus, affare da 45 milioni di euro: sta per atterrare a Torino

By

Calciomercato Juventus, affare da 45milioni di euro. Il giocatore è pronto ad atterrare a Torino. Momenti cruciali per sbloccare il tutto

Un affare da 40-45milioni di euro. Ecco il centrocampista per la Juventus. Pensate se Allegri, prima della gara contro l’Empoli, confermando quel paragone sull’età avesse detto Alcaraz al posto di Sinner. Sarebbe venuto giù tutto, sempre citando il mister in una delle sue uscite di questi anni. Sì, perché il centrocampista sul quale ha messo le mani la Juve si chiama proprio come il tennista spagnolo.

Ha affondato il colpo Giuntoli. E oggi secondo il giornalista spagnolo Merlo, Alcaraz del Southampton si sottoporrà alle visite mediche con la Vecchia Signora. Gli inglesi lo cederanno in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 40 e i 45milioni di euro. Un affare lampo quello chiuso dalla Juve, un affare che finalmente regalerà al tecnico livornese quel giocatore che serve in una zona importante del campo.

Calciomercato Juventus, arriva Alcaraz

Argentino, classe 2002, Alcaraz in questa stagione ha messo a referto 23 presenze in Premier League segnando 3 reti e servendo un assist. Gli inglesi lo hanno preso dal Racing lo scorso gennaio e lo hanno pagato 13 milioni di euro. Si è subito calato nel nuovo campionato, dimostrando di possedere delle qualità importanti che hanno spinto la Juve a chiederne il prestito. Formula accordata. E oggi è atteso a Torino e si potrebbe anche vedere almeno in panchina domenica sera contro l’Inter a San Siro.

Il colpo dell’ultim’ora, quindi. Quello che voleva Allegri che ha spinto fino all’ultimo secondo. Un’accelerata dopo il pareggio contro l’Empoli che ha lasciato l’amaro in bocca dentro la Continassa. Un’accelerata forte, di quelle che solo i grandi club sanno fare.