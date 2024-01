Dal nerazzurro alla Juventus: pepita d’oro Giuntoli, nuova pennellata dopo Alcaraz

Valutazioni in corso da parte della società che ha messo nel mirino un altro giovane talento. Ecco di chi si tratta.

Dopo la sorpresa Alcaraz, ecco le ultimissime riguardo il prossimo innesto dei bianconeri che sono alla ricerca di un altro giocatore. La società ha mosso i primi contatti per prendere il giovane talento che ha messo in evidenza le sue doti in questa prima parte di stagione. La concorrenza è abbastanza folta ed è per questa ragione che il club proverà a chiudere già da adesso per il suo ingaggio.

Meno di 48 ore alla fine del calciomercato invernale 2024. La Juventus è tra i club protagonisti visto che ha chiuso, un po’ a sorpresa, per l’arrivo del giovane centrocampista argentino del Southampton Alcaraz. Il giocatore è arrivato con la formula del prestito con diritto di riscatto. Intanto, la società pensa anche al futuro e su come rinforzare l’Under 23. Dopo l’arrivo del difensore brasiliano Pedro Felipe, i bianconeri sono a lavoro per chiudere per un altro calciatore. Ecco nuovi dettagli riguardo il nuovo rinforzo da prendere adesso.

Calciomercato Juventus: svolta in attacco, ecco chi arriva

Gabriele Artistico è un attaccante classe 2002 che sta facendo molto bene con la Virtus Francavilla. Nei giorni scorsi c’era il Catania in pressing così come Spezia e Cremonese, ma la lista degli estimatori è aumentata. Si sono aggiunte Juventus e Atalanta, anche lo Spezia in Serie B e il Benevento in C. Valutazioni in corso, la Virtus Francavilla chiede un milione più bonus e vorrebbe trattenerlo fino a giugno. A riportare la notizia è il giornalista Alfredo Pedullà.