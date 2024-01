Inter-Juventus, dilemma Inzaghi: lo scioglierà soltanto nella rifinitura

Dubbio di formazione da sciogliere per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus di domenica sera

Manca sempre meno al derby d’Italia tra Inter e Juventus che potrebbe indirizzare il campionato, in un senso o nell’altro.

L’Inter attualmente ha un punto di vantaggio sui bianconeri e una partita ancora da recuperare, che potrebbe voler dire +4 in proiezione. Allo stesso tempo, però, la squadra di Allegri in caso di vittoria si porterebbe momentaneamente a +2. Chiaramente se i nerazzurri dovessero avere la meglio nello scontro diretto di domenica, avrebbero in proiezione un potenziale vantaggio di 7 punti (in caso di vittoria nella partita di recupero) che metterebbe quasi la parola fine sul discorso scudetto.

Oggi l’Inter si ritroverà ad Appiano Gentile dopo i due giorni di pausa concessi da Simone Inzaghi in seguito alla vittoria di Firenze contro la Fiorentina.Da oggi per i nerazzurri partirà la preparazione vera e propria al big match con la Juventus, in programma a San Siro domenica 4 febbraio alle 20:45. Come sottolineato da Tuttosport, non sembrano esserci dubbi sulla formazione che Inzaghi manderà in campo.

Verso Inter-Juventus: ballottaggio Darmian-Dumfries, tornano Barella e Calhanoglu

Classico 3-5-2 con il rientro di Calhanoglu e Barella che ritornano dopo aver scontato la squalifica al Franchi.

Ci saranno loro due in mezzo al campo insieme a Mkhitaryan. Dopo aver dato ottimi segnali a Firenze, tornano a sedersi in panchina, come prevedibile, Frattesi e Asllani. Tornerà dal primo minuto anche Acerbi che nell’ultima giornata è partito dalla panchina, lasciando spazio a De Vrij. Non è neppure entrato in campo Federico Dimarco che contro la Juventus naturalmente ci sarà e avrà la maglia da titolare. Carlo Augusto sarà una risorsa preziosa a gara in corso. Sulla fascia destra, invece, più Darmian che Dumfries ma Inzaghi si porterà questo dubbio fino alla rifinitura, per poi prendere la sua decisione. L’italiano gli garantisce più copertura ed equilibrio, l’olandese più spinta e fisicità. Intoccabile la coppia Lautaro-Thuram.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian/Dumfris, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco. Lautaro, Thuram.