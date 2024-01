Arbitri e VAR, nuova bufera prima di Inter-Juve: “Favoriti, mai visto nulla del genere”

Claudio Zuliani, noto giornalista e tifoso della Juventus, ha sollevato accuse contro presunti favoritismi arbitrali nei confronti dell’Inter durante la trasmissione su Twitch sul canale di ‘Juventibus’.

Zuliani ha sottolineato la sua perplessità riguardo agli episodi favorevoli all’Inter in questa stagione, definendoli “anomalie sfortunate” e esprimendo preoccupazione per la sequela di decisioni arbitrali che sembrano andare sempre a favore della squadra milanese. Nel corso della trasmissione, Zuliani ha dichiarato: “In questo campionato dove ci sono delle anomalie ‘sfortunate’ dove la Juventus ha un sacco di torti per strada, basta che vi cito le partite che non ha vinto e casualmente ci sono anche degli errori arbitrali. Ha ancora senso raccontare questo campionato dal punto di vista del campo, alla luce della sequela di episodi?”

Zuliani e le perplessità pre Inter-Juventus

Il giornalista ha sottolineato la sua percezione di una fortuna sistematica a favore dell’Inter, indicando che in ogni partita in cui la squadra milanese è in difficoltà, sembrano verificarsi non uno, ma due o addirittura tre episodi a suo favore. Zuliani ha espresso il suo stupore per la situazione, dichiarando: “Io non ho mai visto una ‘fortuna’ così in 40 anni di carriera, che ti arrivino quotidianamente dalle decisioni arbitrali… nell’epoca del VAR.”

Zuliani ha fatto riferimento anche al prossimo match, suggerendo ironicamente di “prendere in prestito” l’arbitro Doveri per una partita e poi ridarglielo. La sua critica sembra focalizzarsi sulla percezione di un presunto squilibrio nelle decisioni arbitrali a favore dell’Inter, sottolineando l’importanza dell’utilizzo del VAR e chiedendo maggiore equità nelle valutazioni arbitrali.