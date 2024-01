Corsa, dribbling, forza fisica e gol: chi è Carlos Alcaraz, la nuova intuizione di Giuntoli

Carlos Alcaraz è il nuovo colpo della Juventus agli sgoccioli della chiusura del mercato invernale: chi è l’argentino pescato da Giuntoli

La Juventus si è scatenata nelle ultime ore in ottica mercato. Nella giornata di ieri è arrivato il giovanissimo Francisco Barido, classe 2006 scuola Boca Juniors.

Nelle ore precedenti era arrivato anche Pedro Felipe dal Palmeiras, difensore brasiliano di grandi prospettive che si unirà momentaneamente alla Next Gen. Adesso è il turno di un centrocampista e si attende solo l’ufficialità per il centrocampista argentino Carlos Alcaraz (da non confondere col tennista spagnolo). Tra poche ore il talento scuola Racing svolgerà le visite mediche a Londra, per poi recarsi a Torino e completare l’iter con la successiva firma sul contratto. Operazione con la formula del prestito oneroso (1.5/2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro da versare eventualmente al Southampton. Mancano gli ultimi dettagli relativi alle clausole ma Alcaraz già in serata potrebbe essere in Italia.

Juventus, in arrivo Carlos Alcaraz: ruolo, caratteristiche e carriera

Il centrocampista classe 2002 ha collezionato 26 presenze tra Championship, FA Cup e Carabao Cup con il Southampton, realizzando 4 gol e 3 assist.

Soprannominato Charly, Carlos Alcaraz è un vero e proprio jolly del centrocampo, ideale per facilitare le scelte di Allegri. Può giocare da centrocampista centrale ma anche da mezz’ala o da trequartista. A sorpresa all’occorrenza ha fatto anche la prima punta, sfruttando le sue caratteristiche di inserimento senza palla e il fiuto per il gol. Ha esplorato questo ruolo soprattutto in Inghilterra e per la Juventus potrà essere un’opzione in più anche in questo senso. Cresciuto calcisticamente nel Racing, lo stesso club in cui ha mosso i primi passi Lautaro Martinez.