Vlahovic come CR7: annuncio dalla Continassa

Vlahovic come Cristiano Ronaldo? C’è l’annunci che spiazza i tifosi della Juventus: ecco cosa è successo alla Continassa.

Arrivano le ultimissime notizie dalla Continassa con la squadra che ha svolto l’allenamento mattutino. I giocatori sono scesi in campo agli ordini di Massimiliano Allegri ed hanno effettuato una seduta in vista del big match di domenica a San Siro contro l’Inter. Ecco, intanto, alcune curiosità relative al futuro di Vlahovic, c’è l’annuncio che arriva dalla Continassa.

Vlahovic come Ronaldo? Juve in estasi

La Juventus sui social ha postato un video che ritrae i giocatori bianconeri rivelare il loro idolo nel calcio. Tra risposte divertenti come quella di Szczesny che dice Alex Sandro, al suo fianco in quel momento, sono arrivate anche risposte interessanti come quella di Vlahovic che non ha esitato a dire Cristiano Ronaldo e ad imitare il suo SIUUU e quella di Yildiz sicuro nel dire subito Del Piero. Anche Cambiaso è certo della sua risposta e dice Joao Cancelo, Locatelli dice Pirlo e il giovanissimo Muharemovic, difensore della Next Gen, sogna con Chiellini e Miretti con Nedved. Un video molto divertente che fa sognare i tifosi: