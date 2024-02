Addio choc dopo lo Scudetto: Juve e Inter cambiano gli allenatori

Addio choc dopo lo Scudetto, il tecnico bianconero pronto a stupire tutti in caso di vittoria del tricolore: ecco l’incredibile scenario.

È solo giovedì e mancano ancora tre giorni all’attesa supersfida di San Siro. Il big match tra Inter e Juventus è di sicuro il piatto forte della prossima giornata di Serie A, che inizierà domani sera con l’anticipo tra Lecce e Fiorentina.

Quella del “Meazza” è una gara che può valere una stagione, sebbene siamo solo a febbraio e ci sia ancora un girone di ritorno da giocare. In palio ci sono punti che pesano soprattutto per gli uomini di Massimiliano Allegri, che devono fare il possibile per scongiurare la fuga della squadra di Simone Inzaghi, al momento davanti di un punto e con una partita in meno. L’allenatore livornese in questi giorni ha cercato di isolarsi completamente dalle notizie di mercato, concentrandosi sulle cose di campo. Ha apprezzato gli ultimi movimenti della società, in particolar modo gli arrivi di Djalò ed Alcaraz, ma ha preferito concentrare i proprio sforzi esclusivamente sulla sfida con i nerazzurri, pensando a come sorprenderli.

Addio choc dopo lo Scudetto, Allegri pronto a lasciare in caso di vittoria: c’è l’Inter nel suo futuro

L’obiettivo di Allegri, inutile ricordarlo, è riportare la Signora sul tetto d’Italia, seppellendo così le critiche degli ultimi due anni, che non sono state affatto “morbide”.

L’allenatore degli undici trofei (dal 2014 al 2019) non vuole lasciare un brutto ricordo, non ha intenzione di “macchiare” i ricordi positivi della prima esperienza bianconera, costellata da scudetti e coppe nazionali. In questi giorni si sta parlando insistentemente del suo rinnovo: un anno fa, con la Juve in mezzo alla burrasca, sembrava utopia ed invece il club è sarebbe pronto a premiare Allegri in caso di vittoria dello scudetto. Secondo il giornalista Fabio Santini, intervenuto a Tv Play, il tecnico di Livorno potrebbe anche lasciare se dovesse arrivare a vincere il tricolore. Juve. “Se il campionato dovesse vincerlo la Signora – ha detto Santini – Inzaghi salterebbe e sulla panchina dell’Inter potrebbe arrivare anche lo stesso Allegri, visto che c’è anche il suo grande amico Marotta”.