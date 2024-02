Juventus, è fatta: cessione a titolo definitivo

Juventus, tutto fatto per il giovane difensore: resterà a Torino fino a fine stagione e poi si aggregherà alla sua nuova squadra.

Il “gong” sta per suonare ma la Juventus ha ormai rinviato qualsiasi operazione in entrata alla prossima estate. Il mercato bianconero, almeno per ciò che concerne gli acquisti, è ufficialmente chiuso. Le aggiunte più significative, oltre alle operazioni in prospettiva – una su tutte quella dell’argentino Barido – sono state quelle del difensore portoghese Tiago Djalò e del centrocampista argentino Carlos Alcaraz, arrivati rispettivamente dal Lille e dal Southampton.

Due elementi che vanno a tappare dei buchi sia in difesa che a centrocampo, i due reparti che in questa prima parte di stagione hanno dovuto spesso fare i conti con una situazione emergenziale, a causa delle numerose assenze tra infortuni e squalifiche. Può dunque essere soddisfatto Massimiliano Allegri, che adesso potrà contare su più alternative. Il tecnico livornese in questi giorni è apparso concentratissimo sull’imminente sfida con l’Inter, uno scontro al vertice che potrebbe essere determinante nella lotta per lo scudetto, al momento circoscritta a bianconeri e nerazzurri, divisi da un solo punto.

Juventus, Stramaccioni ceduto alla Reggiana

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli nell’ultimo mese si è occupato anche delle operazioni in uscita. La più importante doveva essere quella di Moise Kean, per il quale la Signora aveva trovato un accordo con l’Atletico Madrid per la cessione in prestito.

Ma è saltato tutto dopo che il calciatore ha svolto le visite mediche di rito presso il centro sportivo dei Colchoneros: i tempi di recupero non hanno convinto il club biancorosso, che aveva bisogno di un rinforzo in grado di incidere sin da subito. In attesa di capire quale sarà il futuro di Kean, Giuntoli ha chiuso un’altra operazione: la Reggiana, club che milita in Serie B, ha chiuso per il difensore Diego Stramaccioni, in forza alla Next Gen. Ma il classe 2001 resterà a Torino fino a fine stagione, come riferisce il giornalista Giovanni Albanese.