Dalla Juventus all’Inter: affare Rabiot “risolto” in un attimo

Dalla Juventus all’Inter, i nerazzurri vorrebbero provare ad inserirsi nella trattativa per il rinnovo del contratto.

L’aria diventa ogni giorno sempre più frizzante dalle parti della Continassa. Non c’entrano le condizioni meteorologiche e neppure i rumors di mercato, visto che tra qualche ora suonerà il fatidico gong e la sessione invernale andrà in archivio. Diventa più frizzante perché domenica è il gran giorno di Inter-Juventus, una partita attesissima che che mai come stavolta può diventare il crocevia di una stagione.

I bianconeri nell’ultima giornata di campionato hanno subito il controsorpasso da parte dei nerazzurri, che hanno approfittato del mezzo passo falso della squadra di Massimiliano Allegri con l’Empoli allo Stadium. L’Inter invece ha fatto ritorno da Firenze con i tre punti in tasca e nell’imminente big match di San Siro ha l’occasione di portarsi a +4 sulla Juve, in attesa poi di recuperare la partita con l’Atalanta rinviata due settimane fa a causa della trasferta saudita dov’era in programma la Final Four di Supercoppa Italiana. Per la Signora, dunque, sarà fondamentale evitare quantomeno la sconfitta nella città meneghina, per continuare a credere nel sogno tricolore.

Dalla Juventus all’Inter, arriva la smentita: “Nessuna trattativa tra l’Inter e Rabiot”

Nerazzurri e bianconeri in queste ultime settimane sono stati rivali anche sul mercato, con la Juventus che alla fine l’ha spuntata per il difensore portoghese Tiago Djalò, un giocatore che anche l’Inter seguiva con un certo interesse.

E secondo le notizie che sono trapelate negli ultimi giorni Beppe Marotta, l’amministratore delegato nerazzurro, non vede l’ora di ricambiare il “favore”, entrando a gamba tesa nella trattativa per il rinnovo tra Adrien Rabiot, pilastro del centrocampo bianconero, e la Juventus. Dal Portogallo, infatti, sono convinti che ci sia anche l’Inter sul centrocampista francese. Trattativa tuttavia smentita dal giornalista Gianluigi Longari a Tv dello Sport: “Non c’è alcun riscontro di un interesse dei nerazzurri”, ha detto.