Chiesa sacrificato dalla Juventus: boom Rai, Giuntoli non può farne a meno

Calciomercato Juventus, potrebbe essere Chiesa il sacrificato della Juventus nella prossima sessione di mercato. Ecco la situazione

L’esplosione di Yildiz, il fatto che su di lui ci sono sempre delle squadre, il fatto, pure, che le sue condizioni fisiche fino ad oggi sono state sempre un poco precarie, insomma, Federico Chiesa potrebbe essere quell’elemento che la Juventus potrebbe sacrificare alla fine della stagione sul calciomercato, soprattutto dopo l’innesto di Alcaraz costato poco 3,9milioni di euro adesso, ma che sicuramente verrà riscattato altrimenti non si spiega un investimento così importante per un giocatore per soli 4 mesi. Non è da Giuntoli.

Ecco perché tutto porta come detto ad un possibile addio di Chiesa. Possibile, non probabile ovviamente: la Juve per vincere ne avrebbe bisogno, senza dubbio, e allora qualcuno spera che Giuntoli lo possa tenere ancora pure il prossimo anno. Vedremo. Intanto ospite negli studi della Rai ha parlato Domenico Marocchino, proprio su Chiesa.

Chiesa sacrificato, le parole di Marocchino

“Non posso escludere che possa essere lui il sacrificato nel prossimo mercato estivo, ma privandosene la Juventus si priverebbe del giocatore più rapido che ha in rosa. Per poter essere imprevedibili, tutte le squadre hanno bisogno di un reparto offensivo ben assortito e fra i bianconeri Chiesa ha delle caratteristiche su cui nessuno dei compagni può contare. La possibilità della sua cessione, se dovesse essere presa davvero in considerazione, verrà certamente valutata con grandissima attenzione”.

Questo il pensiero di Marocchino, uno che le dinamiche bianconere le conosce bene e quindi sa come vanno le cose. Insomma, un Chiesa che sembra essere leggermente un poco più lontano dalla Juventus.