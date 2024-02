Clamoroso Elkann: UFFICIALE il sette volte campione del Mondo è approdato a Maranello. Il sogno dei tifosi della Rossa si è trasformato in realtà.

Ha preso in mano “i gioielli di famiglia”, tanto cari a suo nonno, Gianni Agnelli. Dopo aver rimesso in sesto la Juventus, è ora la volta di pensare alla Ferrari. Una giornata che potrebbe passare alla storia della casa automobilistica di Maranello.

Dopo l’annuncio di conti record nel 2023, con un utile che ha sfondato per la prima volta il muro del miliardo di euro, ecco la notizia che tutti i tifosi della Rossa sognavano di ascoltare.

Lewis Hamilton, il pilota britannico sette volte campione del mondo, esattamente come il Kaiser, Michael Schumacher, è ufficialmente un pilota della Ferrari. Un matrimonio annunciato infinite volte ma mai celebrato. Questa volta, però, è andata diversamente.

Lo ha annunciato la Scuderia Ferrari!

La conferma del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari arriva direttamente anche dal manager Mercedes, Toto Wolff, che ha annunciato come il sette volte campione del mondo passerà alla guida della Rossa nel 2025.

Hamilton non ha mai nascosto il suo desiderio di guidare la Ferrari così come il presidente John Elkann, non ha mai nascosto la stima nei confronti del pilota della Mercedes.

Il pilota britannico farà quindi coppia con Charles Leclerc, con Carlos Sainz che saluterà il team della rossa. Una straordinaria coppia di piloti per riportare, finalmente, il Mondiale “a casa sua”. A Maranello.

Questo l’annuncio ufficiale della Scuderia Ferrari pubblicato su X:

“Dichiarazione della squadra

La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale”

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024