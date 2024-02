Giuntoli semina indizi: Allegri firma un nuovo contratto

Giuntoli semina indizi: la Juventus è pronta a continuare con Massimiliano Allegri. Ecco la situazione in vista della prossima stagione

Insieme ad Allegri ancora per un poco di tempo. Secondo le informazioni che questa mattina vengono riportate dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus continuerà con il livornese anche nei prossimi anni. O almeno queste sarebbero le intenzioni di Giuntoli che, nei prossimi mesi però, si siederà con il tecnico per cercare di discutere il contratto.

Quei 7 milioni di euro all’anno sono tanti, troppi per le casse bianconere. Ed è difficile che dalle parti della Continassa si possa iniziare la nuova stagione con un tecnico in scadenza. Quindi una discussione ci sarà, senza dubbio, e potrebbe portare anche alla riformulazione del contratto di Allegri. I segnali che arrivano comunque sono positivi e guardando al futuro. Da leggere in questo senso gli ultimi innesto di Djalò e Alcaraz, gli unici due che si aggregheranno immediatamente alla prima squadra. Segnali di una Juve che guarda decisamente al prossimo quinquennio almeno, con una rosa costruita appunto per aprire un ciclo importante e che possa avere quella fame clamorosa che ha portato alla storica striscia di tricolori vinti. Giuntoli sta costruendo una rosa che ha una forte conformazione europea. Con Allegri che sarà ancora al timone.