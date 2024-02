Inter-Juventus, pronto un “allenamento speciale”: non accadeva da un mese

Pronto un allenamento speciale per l’Inter in vista del derby d’Italia contro la Juventus: non succedeva da quasi un mese

Si avvicina il grande appuntamento della 23a giornata di Serie A, il derby d’Italia tra Inter e Juventus a San Siro, in programma domenica 4 febbraio alle 20:45.

Un appuntamento cruciale nella corsa scudetto che potrebbe permettere alla Juventus di tornare pienamente in corsa o all’Inter di scappare via, avendo anche una partita da recuperare. La squadra di Simone Inzaghi ritrova due perni come Calhanoglu e Barella, assenti a Firenze per scontare la squalifica. Ci saranno anche Acerbi e Dimarco. Per la Juve, invece, ci sarà Adrien Rabiot ma sarà ancora out Federico Chiesa. Allegri ha gli uomini contati in attacco dove dovrà fare a meno anche di Arkadiusz Milik dopo l’espulsione rimediata contro l’Empoli. Per questo si affiderà a Vlahovic e Yildiz, viste anche le vicissitudini di Moise Kean che sembrava ad un passo dall’Atletico Madrid, prima che la trattativa sfumasse.

Inter-Juventus: allenamento speciale per i nerazzurri in vista del derby d’Italia

L’Inter tornerà a San Siro dopo quasi un mese. L’ultima partita disputata dai nerazzurri al Meazza risale al 6 gennaio (28 giorni fa), in occasione della rocambolesca partita contro il Verona.

Da quel momento l’Inter ha giocato solo in trasferta, prima a Monza in campionato, poi in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana, poi vinta in finale, e poi a Firenze nell’ultimo turno di campionato. La squadra di Inzaghi tornerà a calcare il prato di San Siro che nel frattempo è stato rizollato e ricucito. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter svolgerà l’allenamento di vigilia del match proprio a San Siro, così da riabituarsi al manto erboso e provarlo sotto i tacchetti in maniera strategica.