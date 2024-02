Minacce all’arbitro e insulti razzisti: squalifica di 6 mesi

Squalifica di 6 mesi per un calciatore e dieci giornate per un altro giocatore, entrambi di Terza categoria

Sei mesi di squalifica per un calciatore della Travese, club emiliano che milita in terza categoria.

Di fatto stagione finita per Anselmi. Il giocatore ha minacciato l’arbitro addirittura di tagliargli la gola e con insulti gravemente razzisti. Un episodio deplorevole che, però, non è stato l’unico in terza categoria. Infatti sempre nella stessa settimana sono arrivate dieci giornate di squalifica per un giocatore del Bivio Volante, altro club emiliano, per aver rivolto una frase gravemente razzista a un avversario, come accertato dal Giudice Sportivo. Di seguito la decisone pubblicata sul comunicato della FIGC di Piacenza.

Squalifica di 6 mesi per minacce all’arbitro: il comunicato