Trattativa lampo e addio Juve: Kean resta in Serie A

Difesa e centrocampo. Erano questi i due reparti da rinforzare in questo mercato di gennaio e Cristiano Giuntoli, dallo scorso luglio nuovo responsabile dell’area tecnica bianconera, sembra essere riuscito nel suo intento. Nonostante i margini di manovra ridotti l’ex direttore sportivo del Napoli ha portato a Torino due giocatori giovani, interessanti e con ampi margini di miglioramento. Entrambi faranno di sicuro al caso di Massimiliano Allegri.

Ci riferiamo a Tiago Djalò, difensore centrale lusitano prelevato dal Lille, e a Carlos Alcaraz, centrocampista di belle speranze arrivato dal Southampton. Ogni tifoso juventino si augura ovviamente che i due possano contribuire sin da subito, considerando che la Juventus è in piena lotta per lo scudetto, titolo che manca ormai da quattro anni. Djalò darà sicuramente una mano in un reparto che finora è stato spesso in emergenza. E lo stesso farà l’argentino, in un centrocampo che ad inizio stagione è rimasto orfano di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, rispettivamente sospeso e squalificato per la vicenda doping e quella relativa al calcioscommesse.

Trattativa lampo e addio Juve, la Lazio piomba su Kean

La Juventus è stata molto attiva anche sul fronte cessioni, malgrado sia saltata al fotofinish quella più importante, che riguardava Moise Kean.

L’attaccante, ormai diventato la quinta scelta per Allegri dopo l’esplosione di Yildiz, non ha superato le visite mediche con l’Atletico Madrid: la sua avventura spagnola non è dunque praticamente mai iniziata, con il giocatore che ha subito fatto ritorno a Torino. Difficile che riesca a trovare una sistemazione in queste ultime ore di mercato, anche se sembra si sia fatta avanti la Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti, secondo Lazio Channel, dopo aver chiuso per l’ex attaccante del Fenerbahçe Kent, stanno sondando la pista Kean. Probabile un affare last minute sull’asse Torino-Roma.