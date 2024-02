Firma UFFICIALE: lascia la Juventus a costo zero

Calciomercato Juventus, la firma è ufficiale: lascia il club bianconero a costo zero. Ecco la formula dell’operazione last minute

Nella giornata di ieri si è chiuso anche il calciomercato della squadra femminile della Juventus, quella che dietro la scrivania è guidata da Braghin. E nella giornata di oggi il club piemontese ha ufficializzato un addio.

Va alla Fiorentina la calciatrice Melissa Bellucci, che ha firmato un contratto con la formazione viola fino al prossimo 30 giugno. Un prestito secco per la centrocampista classe 2001, che dopo tre anni in prestito all’Empoli prima e al Sassuolo dopo ha fatto questa prima parte di stagione alla corte di Montemurro. Adesso per lei una nuova avventura in Toscana con la truppa di De La Fuente, terza in classifica, che lunedì scorso ha strappato un pareggio a Biella.

Calciomercato Juventus, per Montemurro c’è la Roma

Domani la Juventus partirà alla volta della Capitale dove domenica pomeriggio – palla al centro alle 16:00 – affronterà la Roma in quello che è il solito big match della stagione. Le bianconere arrivano con un -5 in classifica e dopo la sconfitta in campionato il mese scorso si sono prese la rivincita battendo le giallorosse nella finale di Supercoppa Italiana giocata a Cremona. Sarà importante riuscire a fare risultato.

Anche perché una sconfitta – che sarebbe difficile da digerire anche sotto il profilo mentale – lancerebbe le giallorosse verso quello che sarebbe il secondo scudetto di fila dopo un quinquennio di dominio bianconero. E dalle parti di Vinovo nessuno vorrebbe vedere questo.