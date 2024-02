Futuro Allegri, la Juventus è in mezzo a due fuochi: “Risoluzione del contratto”

Quale sarà il futuro di Allegri alla Juventus? Ecco le ultimissime sul destino dell’allenatore. C’è l’annuncio che spiazza i tifosi bianconeri.

Grande curiosità in casa Juventus riguardo il futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico dei bianconeri, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025, fino a questo momento è riuscito a tenere in gioco la Vecchia Signora che è l’unica ancora in corso per la vittoria dello Scudetto. La gara di domenica contro l’Inter sarà decisiva per provare a continuare a cullare il sogno tricolore. Intanto, ci sono delle novità che riguardano il mercato dei bianconeri.

Juventus: svelato il futuro di Allegri

“Se Allegri dovesse arrivare quarto avrebbe fatto il suo. Se invece il tecnico arrivasse primo gli andrebbe fatta una statua in piazza. Se sta pensando allo scudetto? Il profumo del tricolore gli piace”, le parole a RBN del giornalista e direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

“Il tecnico non chiederà il rinnovo di contratto e posso dire al 100 per cento che non inizierà il prossimo anno in scadenza. Qualcosa bisognerà fare. O va via a maggio con una risoluzione o gli allungano il contratto di un altro anno”