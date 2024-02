Inter-Juventus: Alcaraz ci sarà? La decisione di Allegri

Carlos Alcaraz giocherà contro l’Inter? Ecco la decisione di Allegri riguardo la convocazione del centrocampista argentino.

Carlos Alcaraz sarà convocato per la super sfida di domenica sera contro l’Inter. A riferirlo è Sky Sport, secondo cui la Juventus ha risolto alcune pratiche burocratiche necessarie per farlo scendere in campo. L’ex Southampton, che domani si allenerà col gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri per la prima volta, potrà quindi già essere con la squadra a Milano per questo big match.