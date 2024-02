Juventus, accordo UFFICIALE: subito in campo

Juventus, adesso l’accordo è ufficiale, sarà subito in campo. I dettagli dela situazione in casa bianconera.

La Juventus, una delle squadre di calcio più prestigiose e seguite al mondo, ha annunciato con entusiasmo l’ingresso di un nuovo sponsor nella sua famiglia: Zondacrypto.

La partnership prevede la presenza del marchio Zondacrypto sulla manica delle divise da gioco della prima squadra maschile, sottolineando l’importanza crescente delle criptovalute nel panorama finanziario e sportivo. Zondacrypto è uno dei mercati regolamentati più significativi per lo scambio di criptovalute in Europa, fondato in Polonia e attivo sul mercato dal 2014. La piattaforma è autorizzata a operare in diverse giurisdizioni, tra cui Italia, Lituania, Slovacchia, Estonia e Canada. Inizialmente focalizzato sugli scambi di Bitcoin, Zondacrypto ha successivamente ampliato la sua offerta per includere decine di altre criptovalute, attrarre oltre 1.2 milioni di utenti attivi.

Arriva il nuovo sponsor, Zondacrypto per la Juventus

L’accordo con la Juventus rappresenta un passo significativo per Zondacrypto nel consolidare la propria presenza nel mondo dello sport e nell’espandere la visibilità del marchio. L’inserimento del logo sulle maniche delle divise fornirà un’ampia esposizione durante le partite, eventi e tutte le attività promozionali connesse alla squadra bianconera. Entrambe le parti hanno espresso entusiasmo per la collaborazione, sottolineando la sinergia tra il mondo del calcio e l’innovazione rappresentata dalle criptovalute. L

a Juventus, con la sua lunga storia di successi e il suo status di club di élite, accoglie Zondacrypto come un partner strategico in questa nuova era di convergenza tra sport e tecnologia finanziaria.