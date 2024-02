Calciomercato Juventus, il club bianconero aveva fatto un’importante offerta per il giocatore della Dea ma è stata rifiutata.

Un Cristiano Giuntoli “chirurgico” è riuscito a regalare due rinforzi a Massimiliano Allegri, che a quanto pare è soddisfatto della campagna acquisti bianconera. Nel mercato di riparazione che si è appena concluso la Juventus ha sistemato la difesa, assicurandosi il centrale portoghese Djalò, e puntellando anche il centrocampo con l’argentino Alcaraz, il reparto che aveva più bisogno di forze fresche, viste le lunghe squalifiche di Pogba e Fagioli (nel caso del francese in realtà si tratta, ancora, di una sospensione).

Basteranno due innesti per rendere più competitiva la Signora? Lo sapremo molto presto. Di sicuro non c’era alcun bisogno di fare alcuna “rivoluzione”: nonostante l’emergenza, la Juventus ha disputato un eccellente girone d’andata, dimostrando di poter tenere testa ad una squadra rodata come l’Inter, costruita per puntare allo scudetto. Non era scontato, invece, che i bianconeri fossero pronti sin da subito, dopo una stagione tribolatissima come quella dell’anno scorso, a lottare per il tricolore con i nerazzurri. Motivo per cui sarebbe stato errore stravolgere la rosa e modificare lo status quo.

Calciomercato Juventus, Ederson vicino al Newcastle a gennaio

Giuntoli non ha voluto e non ha potuto strafare, rimandando le operazioni importanti alla prossima estate. In cima ai suoi pensieri c’è sempre il forte centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, che la Juventus sta corteggiando già da diversi mesi.

L’olandese, però, non è l’unico giocatore in forza alla Dea che alletta l’ex direttore sportivo del Napoli. Alla Signora piace anche il brasiliano Ederson, accostato più volte al club bianconero nelle ultime settimane. Su di lui ci sarebbero già le ricche società della Premier League: come riporta TuttoAtalanta.com, ad assistere alla gara tra i nerazzurri ed il Frosinone, quindici giorni fa, c’era il responsabile del settore scouting del Newcastle, Steven Nickson. I Magpies avrebbero offerto circa 40 milioni alla Dea per Emerson ma gli orobici hanno rispedito la proposta al mittente. Se ne riparlerà a luglio.