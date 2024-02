Calciomercato Juventus, colpo di scena Felipe Anderson: si chiude nella prossima settimana

La dirigenza bianconera è già proiettata verso il prossimo mercato estivo: Felipe Anderson può arrivare a zero, passi avanti di Giuntoli

Col mercato invernale ormai concluso, la Juventus è già proiettata verso il mercato estivo e la dirigenza sta già lavorando su diversi fronti.

In quest’ottica, la Juventus è pronta ad affondare il colpo per Felipe Anderson, così da assicurarselo a parametro zero per giugno. Come sottolineato da Tuttosport, il club bianconero sta proseguendo i contatti con Juliana Gomes, sorella-agente di Felipe Anderson. Il punto di svolta nella trattativa potrebbe arrivare già nella prossima settimana, visto che il club bianconero ha pronto un contratto per il brasiliano da 4 milioni di euro a stagione, garantendogli 4 anni di contratto fino al 2028. L’attaccante della Lazio ha già espresso il proprio gradimento per la Juventus e la questione sembra ben indirizzata.

Juventus, sprint per Felipe Anderson: chiusura possibile la prossima settimana

Giuntoli presto potrebbe mandare in porto un bel guizzo a parametro zero. Felipe Anderson è sicuramente una garanzia di rendimento e affidabilità.

Conosce alla perfezione il campionato italiano e si incastrerebbe bene nello scacchiere della Juventus sia come seconda punta che da esterno a tutta fascia, se pur con Sarri giochi prettamente da ala destra nel tridente d’attacco. Garantisce gol e assist ma anche continuità durante l’anno, essendo un giocatore tutto sommato integro fisicamente. Il rinnovo con la Lazio non è ancora arrivata e, nonostante il legame che il giocatore ha sempre manifestato verso i colori biancocelesti, questa potrebbe essere davvero l’ultima stagione del brasiliano nella Capitale. La Juventus è pronta a bruciare la concorrenza e a definire l’affare già nei prossimi giorni. Si tratterebbe di un colpo strategico, volto a dare continuità al processo di costruzione della nuova Juve, seguendo quella linea che prevede un mix coerente di giovani e profili esperti.