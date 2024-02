Rabiot-Inter e Cambiaso-Real, Allegri dribbla le voci: “Dovrebbe far piacere alla società”

Dalle voci di mercato su Rabiot a quelle su Cambiaso: Allegri dribbla la questione in conferenza stampa

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del big match tra Inter e Juventus, snodo cruciale per il destino del campionato.

Durante la conferenza l’allenatore livornese ha risposto anche in merito alle voci di mercato che riguardano Adrien Rabiot e Andrea Cambiaso. Il francese di recente è stato accostato all’Inter e Allegri si è espresso così: “Le voci su Adrien non danno fastidio, sono soltanto voci. Rabiot è un giocatore importante, pesante dentro e fuori dal campo. Sono molto contento di averlo in squadra”.

Juventus, Allegri su Cambiaso: “Gli interessamenti per lui fanno piacere”

Poi sulla questione Andrea Cambiaso, accostato al Real Madrid ha cercato di dribblare la domanda, rimanendo vago.

“L’unica cosa che posso dire è che queste voci fanno piacere e dovrebbero far piacere alla società che ha un valore patrimoniale importante, fatto di giovani che possono garantire un futuro al club”. La Juventus è molto soddisfatta del rendimento del terzino ex Genoa e non ha intenzione di cederlo. Chiaramente, qualora dovesse arrivare un’offerta troppo invitante, proverebbe a virare su un’alternativa e uno dei primi nomi in questo senso è Riccardo Calafiori del Bologna.