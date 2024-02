Calciomercato Juventus, non solo Felipe Anderson: doppio scippo Capitale

Ultimissime di calciomercato sulla Juventus. Ecco la notizia relativa al doppio colpo dalla Lazio. Non solo Anderson a parametro zero, Giuntoli è a lavoro anche per un altro big.

Nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano la Juventus. Arrivano delle importanti notizie.

Calciomercato Juventus: non solo Anderson, arriva anche un altro big

La Juventus sarebbe in agguato per Mattia Zaccagni, esterno d’attacco classe 1995 della nazionale azzurra, in scadenza di contratto con la Lazio: come riportato dal “Corriere dello Sport”, il giocatore non avrebbe ancora l’intesa definitiva per rinnovare con i capitolini, e, qualora l’accordo non dovesse arrivare entro il mese di marzo, la Juve potrebbe fare la sua mossa, offrendogli un contratto. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.