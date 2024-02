Colpaccio sudamericano per la Juventus: Giuntoli sborsa 25 milioni

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro del difensore. Giuntoli spende 25 milioni per prendere il calciatore.

Da diversi mesi si parla della possibilità che il difensore centrale uruguaiano José Maria Gimenez lasci l’Atletico de Madrid, visto che gli infortuni impediscono al 26enne giocatore di giocare ai massimi livelli.

Calciomercato: Gimenez Juve, cosa c’è di vero

Secondo le ultime informazioni, la squadra del Colchonero potrebbe arrivare a scommettere sulla partenza estiva di José Maria Gimenez, che da tempo nutre l’interesse delle grandi europee, con la Juventus la prima ad interessarsi al giocatore sudamericano, addirittura disposta a mettere sul tavolo 25 milioni di euro per acquisirlo e rinforzare così la rosa guidata da Massimiliano Allegri.

La partenza di Gimenez, che ha un contratto fino al 30 giugno 2025, aiuterebbe l’Atletico Madrid a guadagnare una buona somma di denaro prima della fine del suo contratto per evitare l’addio a costo zero, potendo investire quei soldi in trasferimenti con quale rinforzare la rosa per la prossima stagione, risultando potenzialmente uno degli inaspettati protagonisti del mercato.