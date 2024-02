De ligt al posto di Bremer: la Juventus (non) incassa e ringrazia

Intreccio di mercato che riguarda Bremer e de Ligt. Ecco la situazione relativa ai due difensori centrali. C’entra anche la Juventus che non incassa ma ringrazia.

Grandi manovre in casa Juventus in vista della prossima stagione. Cristiano Giuntoli è a lavoro per programmare la prossima sessione estiva di calciomercato. Sono previsti dei grandi investimenti, soprattutto a centrocampo. Qualche addio eccellente ci sarà, intanto ecco le ultimissime relative al futuro di Bremer: c’è un intreccio di mercato con de Ligt.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, riportate da Talk UK, il proprietario Sir Jim Ratcliffe ha autorizzato il Manchester United a spendere altri soldi per l’acquisto di un nuovo difensore centrale. I Red Devils hanno due obiettivi in mente e con uno di questi, Matthijs De Ligt, che ha già manifestato il suo desiderio di lasciare il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus: Bremer, De Ligt, assalto Manchester

Il Manchester United è pronto a dare il massimo per il difensore della Juventus Bremer. E’ lui l’alternativa a Bremer. La valutazione è di circa 60 milioni di euro. Il difensore ha collezionato 66 presenze da quando è passato dal Torino alla Juve per 40 milioni di euro. Sotto contratto per altri quattro anni e mezzo, lo United dovrebbe presto tenere un incontro con la Juventus per discutere di un accordo per il 26enne.

Lo United è in lizza anche per il difensore del Bayern Monaco De Ligt, che ha trovato difficoltà in questa stagione sotto Thomas Tuchel. L’ex difensore dell’Ajax ha lavorato con Ten Hag, quindi è un giocatore che l’allenatore dello United conosce sicuramente bene. De Ligt pare sia favorevole al trasferimento allo United e abbia “scelto” la Premier League come prossima destinazione. Il 24enne è stato accostato, sia allo United che al Liverpool e dopo aver militato in Olanda, Italia e Germania adesso è pronto per il campionato inglese.