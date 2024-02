Juventus in chiaro in diretta TV: UFFICIALE, ecco dove vederla

Cresce sempre più l’attesa per vedere in campo domani la Juventus, che è attesa dallo scontro diretto con l’Inter capolista.

Una partita che la tifoseria attendeva da tempo, vista la rivalità con quella nerazzurra. Uno scontro che però riveste una particolare importanza, dettata dal fatto che in palio c’è una bella fetta di scudetto. Inter favorita alla vigilia non solo perchè è davanti, ma anche per un organico con maggiore qualità e abbondanza numerica.

La Juventus però non ha alcuna intenzione di mollare e, anzi, farà di tutto quantomeno per non perdere. In modo da rimanere agganciata con chi sta davanti e giocarsi le sue chance tricolori fino alla fine. Ancora qualche nodo di formazione da sciogliere per l’allenatore Massimiliano Allegri, che schiererà il suo miglior undici possibile. Domani sera milioni di tifosi, sparsi in giro per il globo, si incolleranno davanti al teleschermo per seguire le gesta dei loro beniamini.

Juventus Women, diretta tv dello scontro diretto con la Roma

Attenzione però perché domani c’è in calendario un altro scontro diretto per lo scudetto in casa Juventus. Parliamo della formazione femminile, che sarà ospite della Roma capolista al “Tre Fontane”, stadio capitolino. Una partita molto importante che gli appassionati di calcio potranno seguire in chiaro in televisione.

La conferma è arrivata attraverso il sito ufficiale della Juventus. “Le bianconere, dopo il pareggio per 2-2 contro la Fiorentina nell’ultimo turno disputato, proveranno a tornare dalla trasferta capitolina con punti preziosi per accorciare in classifica proprio sulla Roma, attualmente in testa a quota 39 punti.

Roma-Juventus Women sarà trasmessa in diretta su DAZN, su Rai 2 e su Rai Play“. Una vetrina molto importante dunque per queste ragazze, a testimonianza del fatto che il calcio femminile continua ad avere un seguito sempre più crescente.