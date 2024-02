Inter-Juventus, i convocati di Allegri: UFFICIALE, non era mai successo

La lista completa dei convocati di Massimiliano Allegri in vista di Inter-Juventus: anche i due nuovi acquisti sono presenti

Mancano poco più di 24 ore al big match di Serie A tra Inter e Juventus, in programma a San Siro domenica alle 20:45.

I bianconeri arrivano da secondi in classifica, avendo perso punti contro l’Empoli che hanno consentito ai nerazzurri di riprendersi il primo posto, con una partita ancora da recuperare. Allegri deve ancora sciogliere gli ultimi dubbi di formazione che riguardano principalmente l’attacco. Naturalmente ci sarà Dusan Vlahovic, pronto a sfidare a distanza Lautaro Martinez in quella che ad oggi è la vera lotta tra i due bomber più decisivi del campionato. Il dubbio riguarda chi sarà il partner del serbo: da una parte Kenan Yildiz che sta facendo grandi cose nell’ultimo periodo e sta trovando un’ottima intesa con Vlahovic. Dall’altro Federico Chiesa, rientrato in gruppo e pronto a tornare in campo. Il turco parte leggermente avanti nelle gerarchie, alla luce dei problemi fisici che hanno rallentato l’azzurro.

Juventus, la lista dei convocati in vista del derby d’Italia contro l’Inter: presenti anche Alcaraz e Djalò

Allegri ha deciso di portare tutti a Milano, volendo contare sull’organico al completo, quindi anche sui nuovi innesti di gennaio. Figurano quindi tra i convocati Tiago Djalò e Carlos Alcaraz.

Assente solo Moise Kean, rientrato a Torino dopo che la trattativa con l’Atletico Madrid è sfumata negli ultimi giorni di mercato. Di seguito la lista dei convocati della Juventus in vista del derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi.

PORTIERI: Szczesny, Perin, Pinsoglio

DIFENSORI: Bremer, Danilo, Gatti, Rugani, Cambiaso, Alex Sandro, Djalò

CENTROCAMPISTI: Locatelli, Rabiot, Miretti, Kostic, Weah, McKennie, Nicolussi Caviglia, Alcaraz, Nonge

ATTACCANTI: Chiesa, Vlahovic, Yildiz, Iling-Junior