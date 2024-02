Juventus, Nicolussi Caviglia ha detto basta: si separano le strade

By

Hans Nicolussi Caviglia è ancora un giocatore della Juventus dopo la sessione di mercato appena conclusa. Ma la prossima estate cosa accadrà?

Appartiene a quella nidiata di campioncini in erba che da un anno e mezzo stanno tenendo in piedi la Juventus contribuendo, in maniera determinate, alla sua rinascita sportiva dopo i diversi tsunami che l’hanno colpita di recente.

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus, classe 2000, è un prodotto del vivaio bianconero. In ogni sessione di mercato sembra sempre uno dei primi a dover preparare le valigie, vuoi per un prestito per poter giocare di più oppure all’interno di una trattativa di mercato.

Alla fine, però, il giovane centrocampista di Aosta rimane sempre ‘di stanza’ alla Continassa, per la gioia di Massimiliano Allegri che sa di poter contare su un giocatore in grado di risolvergli diversi problemi. Anche quest’anno, con la duplice, ed imprevedibile, perdita di Pogba e Fagioli, Nicolussi Caviglia è stato chiamato più volte in prima linea.

Hans Nicolussi Caviglia cambia tutto

La prossima estate il biondo centrocampista dovrà valutare con la Juventus quale il percorso migliore per lui. Potrebbe essere giunto il momento dell’addio e l’inizio di una nuova avventura.

Un’estate che, pertanto, potrebbe presentare diverse novità per il classe 2000 bianconero che, nel frattempo, una grande novità potrebbe accoglierla a stretto giro di posta. Ne ha parlato in un post, sul suo profilo X, l’esperto di mercato, Nicolò Schira.

“Il centrocampista della Juventus Hans Nicolussi Caviglia cambia agente: Alessandro Lucci è in pole position per diventare il suo nuovo agente“. Un agente importante in previsione di un’estate importante.

Nicolussi Caviglia ha ancora metà stagione a disposizione per dimostrare il suo valore alla Juventus, ma non soltanto. Ha dalla sua un tecnico, Massimiliano Allegri, che lo stima molto. Ma ora, più che mai, il suo destino è nelle sue mani. Anzi, nei suoi piedi.