Juventus, Rabiot e la “chiusura della carriera”: annuncio anti Inter da applausi

Juventus, negli ultimi giorni di mercato si è parlato pure di un interesse dell’Inter per il centrocampista francese.

Non ha riservato grossi colpi di scena l’ultimo giorno di calciomercato. In Serie A, così come negli altri principali campionati europei, non abbiamo assistito a fuochi d’artificio last minute. Non si è mossa neppure la Juventus, che aveva di fatto chiuso ogni operazione in entrata qualche giorno prima del gong, assicurandosi il giovane centrocampista argentino Carlos Alcaraz, arrivato dal Southampton.

Cristiano Giuntoli ha spiazzato tutti, visto che il nome dell’ormai ex giocatore dei Saints non era uscito da nessuna parte. Si tratta di un elemento molto interessante, che il responsabile dell’area sportiva bianconera osservava con un certo interesse già da quando ricopriva il ruolo di direttore sportivo del Napoli. Alcaraz, curiosamente omonimo del ben più noto tennista, rappresenterà indubbiamente un’alternativa importante per Massimiliano Allegri, che attendeva con ansia un rinforzo a centrocampo dopo aver perso, nel girone d’andata, Paul Pogba e Nicolò Fagioli: il francese è sospeso per doping, l’azzurro squalificato per via del caso relativo alle scommesse illegali.

Juventus, Albanese: “Rabiot-Inter? Non credo che voglia ritirarsi già adesso”

In tanti si chiedono quale ruolo andrà a svolgere Alcaraz in questa Juventus, che ha ormai imparato a giocare a memoria.

Si tratta di un giocatore eclettico: è sostanzialmente una mezzala ma dotata di un’ottima visione di gioco e con spiccate propensioni offensive; non è da escludere dunque che possa diventare anche un centrocampista goleador “alla Rabiot”. Di certo in questi mesi avrà l’opportunità di prendere appunti e di imparare dal francese, pupillo indiscusso di Allegri. A proposito di Rabiot, continua a far discutere la questione del suo rinnovo e di un possibile assalto dell’Inter, che secondo gli ultimi rumors avrebbe iniziato a corteggiare l’ex PSG. Una trattativa che, stando a quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, intervenuto nella trasmissione Juventibus, è solo fantascienza. “Verificando – ha spiegato Albanese, con una punta d’ironia – mi è parso di capire che non ha deciso di chiudere la carriera. Al futuro da dirigente ci pensa, ma non subito. Discorso sul futuro che prenderà a fine stagione”.