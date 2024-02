Annuncio UFFICIALE, Juventus avvisata: “Torna da noi”

Carlos Alcaraz ha rappresentato il colpo dell’ultimo minuto del mercato della Juventus. Dall’Inghilterra, però, giungono dichiarazioni inquietanti.

Per diversi aspetti l’arrivo di Carlos Alcaraz ha sorpreso tanti. Non era nell’infinito elenco di centrocampisti che sarebbero potuti sbarcare alla Continassa. Ben altri nomi, e più noti, erano stati accostati alla società bianconera.

Ad uno ad uno cadevano le tessere con i volti di coloro che sembravano predestinati ad arricchire il centrocampo di Massimiliano Allegri. I primi sono stati Kalvin Phillips, del Manchester City e Pierre-Emile Hojbjerg, del Tottenham.

Poi si è andati avanti e questa volta a cadere sono stati prospetti del campionato italiano, come Roberto Pereyra dell’Udinese e Giacomo Bonaventura della Fiorentina. Quando sembrava che ormai l’ipotesi-centrocampista fosse definitivamente sfumata, l’annuncio.

Alla Juventus è quindi approdato Carlos Alcaraz, centrocampista argentino, classe 2002, proveniente dal Southampton. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto ad una cifra elevatissima, che sfiora i 50 milioni di euro.

Per l’ultimo arrivato in casa Juventus è giunta, immediata, la prima convocazione e non certo per una partita qualsiasi, bensì per Inter-Juventus. Allegri gli vuol fare respirare, così come all’altro nuovo acquisto della Juventus, Tiago Djalò, l’atmosfera della grande sfida.

Carlos Alcaraz e le parole che inquietano

Cristiano Giuntoli, e la Juventus, ripongono una grande fiducia nel giovane argentino. Dall’Inghilterra giungono, però, parole che inquietano non poco i tifosi della Juventus.

E’ l’esperto di mercato, Fabrizio Romano, a metterci al corrente di alcune dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Southampton, Jason Wilcox, riguardanti l’operazione che ha portato Alcaraz alla Juventus. Fabrizio Romano, sul suo profilo X, ha scritto:

“Questo trasferimento darà a Charly la possibilità di prosperare in un grande club come la Juventus e nel massimo campionato… per poi tornare ad avere successo al Southampton“. Quale significato dare alle parole del ds del club inglese?

Che l’elevata somma fissata per il riscatto, che però può essere ridiscussa tra le parti, sia già la premessa per un immediato ritorno di Carlos Alcaraz in Inghilterra al termine di questa stagione? Non resta che attendere. Il tempo darà le risposte. Quelle giuste.