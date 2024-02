Formazioni ufficiali Inter-Juventus: Yildiz in attacco, la scelta sugli esterni

Inter-Juventus, le formazioni ufficiali del big match di San Siro. Tavola apparecchiata per la super sfida di San Siro: le scelte di Allegri.

Ci siamo, l’attesa sta per finire. Luci a San Siro per il fischio d’inizio di un derby d’Italia ritornato finalmente a decidere (o almeno orientare) in maniera determinante la lotta Scudetto. Dopo una lunga vigilia, impreziosita da stoccate a distanza e da battute vissute come provocazioni, è tempo di far parlare il campo.

La Juventus si presenta al big match di San Siro con tutti i suoi effettivi a disposizione, eccezion fatta per l’assenza di Moise Kean. In attacco al fianco di Vlahovic agirà Yildiz, con Federico Chiesa jolly importante da inserire a gara in corsa. A centrocampo rientra Rabiot: il francese comporrà la linea di metà campo completata da Mckennie e Locatelli in cabina di regia. Sull’out destro spazio a Cambiaso; sul versante sinistro, invece, agirà Filip Kostic. Ecco le scelte iniziali di Allegri:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Yildiz, Vlahovic.