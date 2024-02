Giuntoli a carte scoperte prima di Inter-Juve: “Ecco il nostro obiettivo”

Intervistato ai microfoni di DAZN, il football director della Juventus ha fatto il punto della situazione in casa bianconera.

Come sempre mai banale. Ad una manciata di minuti dal fischio d’inizio della gara della verità per la Juventus, Cristiano Giuntoli ha rilasciato un’importante dichiarazione ai microfoni di DAZN nella quale ha avuto modo di toccare diversi temi.

Immancabile un rapido commento sul derby d’Italia di questa sera: “Si tratta di un premio del lavoro straordinario svolto dal mister e dai ragazzi. Può essere un’opportunità per non perdere punti dalla quinta. Importante far bene e vincere contro l’Inter. Abbiamo chiaro quali sono i nostri obiettivi, noi lavoriamo per raggiungerli. Non voglio essere monotono, ma c’è il tormentone del quarto posto e ci sarà finché non sarà raggiunto”.

Sui margini di crescita del club, dentro e fuori dal campo: “Non mi aspettavo di far bene così fin da subito sul campo, l’obiettivo è di tornare in equilibrio dal punto di vista economico finanziario e tecnico. Dobbiamo stare coi piedi per terra, lavorare e vedere il futuro con grande ottimismo. Mercato? Non avevamo particolari esigenze, non volevamo toccare certi equilibri. Alcaraz e Djalò sono opportunità in quanto giovani dal grande futuro. Non abbiamo fretta, li aspettiamo”.