Il Real Madrid minaccia la Juventus: è successo ancora

Siamo alla vigilia della grande sfida di Milano che domenica sera vedrà affrontarsi a San Siro Inter e Juventus. Se la prima posizione in classifica dell’Inter non sorprende dal momento che fin dalla scorsa estate i nerazzurri hanno goduto dei favori del pronostico, è il secondo posto della Juventus la vera sorpresa di questa stagione.

Dopo quanto accaduto la scorsa annata, le cui gravi conseguenze si stanno ripercuotendo anche sulla stagione in corso. Basti pensare soltanto all’impossibilità della Juventus di poter operare sul mercato durante la scorsa sessione estiva, quasi nessuno avrebbe potuto immaginare la formazione bianconera così in alto a questo punto della stagione.

Ma un termometro reale che attesta la crescita esponenziale della Juventus in questa stagione non viene solo e soltanto dai punti accumulati in classifica. Vi è una Juventus che piace molto anche all’estero dove un numero sempre crescente di suoi giocatori vengono seguiti con molta attenzione.

Il Real Madrid minaccia la Juventus

Se a lungo si è parlato dei campioni, pochi, a disposizione della Juventus e l’elenco portava sempre i medesimi nomi, ovvero Chiesa, Rabiot e Vlahovic, la stagione in corso, oltre ai sopramenzionati, riserva un altro lungo elenco di profili ‘appetibili’.

Gleison Bremer e Federico Gatti, solo per fare due esempi, ammirati in Premier League, per finire poi con l’oggetto del desiderio di mezza Europa: Kenan Yildiz. Un altro nome in maglia bianconera che viene seguito con attenzione in Europa ce lo comunica l’esperto di mercato, Mirko Di Natale, con un post su X:

“La traccia da seguire nei prossimi mesi sarà quella relativa all’interesse del Real Madrid per Andrea Cambiaso. C’è già stata qualche chiacchierata col suo entourage“. L’esterno, una delle più belle realtà della stagione bianconera, piace molto al tecnico Carlo Ancelotti.

Il Real Madrid la prossima estate potrebbe presentare un’offerta superiore ai 40 milioni di euro per il classe 2000. Una valutazione addirittura raddoppiata rispetto a quella dell’estate 2023. A quel punto spetterà alla Juventus decidere cosa fare e di certo non sarà una decisione facile da prendere.