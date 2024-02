Incubo penalizzazione, dalla Juventus al Napoli: arriva la “sentenza” definitiva

Incubo penalizzazione, dalla Juventus al Napoli. Per anni si è fiutato il pericolo. Per anni sono state allertate le società. Poi è arrivata l’Inchiesta Prisma.

Plusvalenze. Per anni le società le hanno ‘sfruttate’. Niente di illecito, a meno che non le si gonfi a dismisura per aggiustare oltremodo il bilancio. Per anni ‘qualcuno’ ha avvisato le società delle conseguenze negative di una prassi divenuta ‘sistema’.

E poi è arrivata l’inchiesta Prisma sulle plusvalenze fittizie della Juventus, con tutto la sua lunga coda giudiziaria tra penalizzazione assegnata, tolta e nuovamente assegnata, con un piccolo sconto.

La mannaia giudiziaria ha costretto alle dimissioni dell’intero CDA bianconero e l’addio del presidente Andrea Agnelli. Anche il Napoli del presidente, Aurelio De Laurentiis, è passato sotto le forche caudine della procura federale per quanto riguarda l’acquisto di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano arriva al Napoli per una cifra pari a 80 milioni di euro di cui 60 milioni versati in contanti più Karnezis e tre primavera. Proprio il ruolo dei tre primavera è stato analizzato dalla procura federale per vedere se vi fossero gli estremi di plusvalenze sospette.

Incubo penalizzazione dalla Juventus al Napoli

Del caso-Osimhen ha parlato, ai microfoni di TvPlay, l’avvocato Grassani, legale del Napoli. Ed il legale ‘azzurro’ ha colto l’occasione per fare una precisazione e distinguere il caso che ha coinvolto il Napoli Calcio, dall’Inchiesta Prisma che ha travolto la Juventus.

Queste le sue parole: “Il caso Prisma della Juventus è indicativo: sono state scoperte in seguito centinaia di plusvalenze fittizie, per il Napoli si parla di un’unica operazione, le cui cifre, tra l’altro, erano ben note alla procura federale“.

Affermazioni che non hanno convinto il giornalista Claudio Zuliani. Sicuro del fatto che che le valutazioni riguardanti la Juventus siano sempre diverse rispetto a quelle delle altre squadre.

“Sento dire da Grassani, avvocato del Napoli, che il caso Osimhen è diverso da quello della Juventus: la Juve ha fatto plusvalenze regolari, è il Napoli ad aver mandato 4 ragazzini che non hanno mai giocato in Francia valutandoli più di quanto dovevano“.

E la domanda che si pone Zuliani è la seguente: l’operazione Osimhen, compiuta dal Napoli, è davvero meno grave delle operazioni compiute dalla Juventus che hanno portato alla penalizzazione della società bianconera?