Inter-Juventus 1-0 voti e pagelle: disastro Vlahovic

I voti e le pagelle bianconere dopo il posticipo serale di questa sera che ha visto la Juventus di scena sul campo dell’Inter.

Punti preziosi in palio in quello che è stato considerato come un vero e proprio scontro diretto per lo scudetto. Alla fine il risultato è stato di 1-0. Decisiva è stata l’autorete di Gatti per far sì che i nerazzurri portassero a casa i tre punti, allungando in graduatoria.

Primo tempo che è stato giocato su ritmi molto alti, con l’Inter che fin dalle prime battute ha cercato di tenere in mano il pallino del gioco. Il vantaggio però, poco prima del riposo, è arrivato in modo fortuito. Con Gatti che ha spedito nella propria porta un pallone scodellato dalla destra nel tentativo di anticipare Thuram. Anche nella ripresa ci sono state tante emozioni, con l’Inter vicina al raddoppio ma anche i bianconeri capaci di avere un paio di buone occasioni per pareggiare.

Inter-Juventus, i voti bianconeri: serata storta per Vlahovic

Per molti elementi della squadra di Allegri non è stata affatto una serata facile. I ritmi dell’Inter hanno mandato in tilt alcuni giocatori la cui pagella non arriva certo alla sufficienza. Ecco i voti dei calciatori bianconeri: Szczesny 6.5; Gatti 5.5 (87′ Alex Sandro sv), Bremer 6.5, Danilo 6; Cambiaso 4.5 (87′ Miretti sv), McKennie 5 (90′ Alcaraz sv), Locatelli 5, Rabiot 5, Kostic 5 (65′ Weah 5) Vlahovic 4, Yildiz 5 (65′ Chiesa 5).

Il voto più basso della serata va a Vlahovic. Che non ha saputo sfruttare al meglio quei pochi palloni che ha avuto per far gol. Il serbo è stato ben controllato in un match dove è apparso molto nervoso. Szczesny e Bremer hanno invece giocato una partita positiva sempre attenti anche nelle fasi più calde. Male tutto il centrocampo, poco lucido nel costruire gioco, così come gli esterni. Soprattutto per Cambiaso tanti errori anche in fase di impostazione.