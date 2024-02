Colpo di genio Allegri: alla RAI ha steso Adani senza nemmeno parlare

Colpo di genio Allegri, senza nemmeno rispondere ad Adani durante la Domenica Sportiva ha fatto capire tutto. Ecco quello che è successo

La Juve perde e come al solito quelli “che sanno” si scagliano contro Massimiliano Allegri. Senza ricordare, però, che quella di ieri sera è solamente la seconda sconfitta della stagione e che la Juve, con un organico non all’altezza di Inter e Milan, è seconda in classifica e che cercherà ovviamente di tenere testa alla formazione di Simone Inzaghi. Il compito, ovviamente, è difficile per non dire quasi impossibile, ma i soliti commentatori fanno finta di dimenticarlo.

Ieri sera alla Domenica Sportiva ha parlato come al solito Daniele Adani, commentatore fisso del programma Rai che come sappiamo e come abbiamo visto nel corso degli anni passati non è che vada così in sintonia con Allegri. L’ex difensore ha messo in evidenza il lavoro di Simone Inzaghi e ha commentato le scelte dell’Inter in fase di mercato. Tutto questo pochi secondi prima del collegamento da San Siro con Allegri che stava ascoltando, evidentemente, quello che era il pensiero di Adani.

Senza nessuna risposta – il video lo potrete vedere qui sotto – con alcune smorfie come per dire “sempre le stesse cose“, il livornese ha fatto capire di non essere proprio convinto di quello che Adani stava dicendo. Tutto un programma la faccia di Max. Gustatela anche voi.