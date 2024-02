Juve tradita da 2-3 giocatori: l’annuncio a DAZN semina il caos

Una dichiarazione post partita ha diviso una fetta di tifosi che sui social si sono interrogati sulla questione.

Ieri sera la partita si è concluso con un cinico 0-1 con una sfortunata autorete di Gatti. Una partita giocato non male ma che è mancata di quella grinta necessaria per fare la differenza, nonostante la degna avversaria anche più attrezzata dei bianconeri dal punto di vista tecnico.

Nel post partita Barzagli, ex colonna portante della difesa bianconera e attuale opinionista di DAZN, ha commentato la prestazione dei ragazzi in questo modo.

Barzagli su Inter-Juventus: “A lla Juve sono mancati 2-3 giocatori importanti”

Cattaneo: tipo chi?

Barzagli: eh…eh…ng…. pic.twitter.com/rxZjfsOnGA — Teron Musk (@serioustobirama) February 4, 2024

Come si può evincere dal video, la ‘sentenza’ di Barzagli è chiara. il riferimento è propriamente diretto ad alcuni giovani che secondo l’ex bianconero non sono stati all’altezza della gara ma soprattutto di una sfida così importante. Non sono stati fatti i nomi ma questa dichiarazione ha gettato un po’ di malumore sui social per alcuni tifosi che non sono rimasti entusiasti della dichiarazione dell’ex difensore bianconero.