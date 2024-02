Juventus in chiaro in diretta tv: UFFICIALE, le date del doppio regalo

Juventus in chiaro in diretta tv, la Lega ha reso note le date della doppia sfida: c’è un ex sulla strada dei bianconeri.

Ripartire. Tutti insieme, uniti. Non c’è altro da fare dopo la sconfitta nello scontro diretto di San Siro con l’Inter. La sfortunata autorete di Federico Gatti a fine primo tempo ha finito per decidere una partita, com’era prevedibile, molto contratta ma in cui la Juventus ha fatto davvero poco per creare seri grattacapi alla difesa dell’Inter.

I nerazzurri adesso hanno quattro punti in più in classifica ma anche una partita in meno: potenzialmente potrebbero essere a +7 dagli uomini di Massimiliano Allegri. Sogno scudetto ormai svanito? Assolutamente no. Il campionato è ancora lungo e la Signora, che a differenza dell’Inter non è impegnata nelle coppe europee, ha il dovere di crederci. Fino alla fine. Nella speranza che la squadra di Simone Inzaghi rallenti, dovrà cercare di approfittare di ogni occasione che le si presenterà davanti. Da vincere a tutti i costi, dunque, le prossime tre sfide con Udinese, Verona e Frosinone, prima di fare visita al Napoli al “Maradona”, match in programma domenica 3 marzo.

Juventus in chiaro in diretta tv, ecco le date della semifinale di Coppa Italia

Non bisogna dimenticare, inoltre, che la Juve è ancora in corsa per la vittoria della Coppa Italia e che ad aprile giocherà due gare di semifinale con la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Nel pomeriggio la Lega Serie A ha ufficializzato le date delle sfide con i biancocelesti, match che verranno trasmessi in diretta tv – in chiaro – da Mediaset. L’andata, a Torino, è in programma il 2 aprile, mentre il ritorno si giocherà all’Olimpico di Roma il 23 dello stesso mese. La speranza è che, fra due mesi, i bianconeri siano riusciti a colmate lo svantaggio nei confronti dell’Inter ed a restare in lotta su due fronti.