Juventus, risuona l’allarme Vlahovic: nuovo infortunio per il serbo

Juventus, ecco le ultime notizie in casa bianconera sulle condizioni fisiche di Dusan Vlahovic.

Smaltita la sconfitta contro l‘Inter, la Juventus dovrà essere brava a ricaricare le pile e programmare al meglio i prossimi impegni di campionato per evitare di perdere troppo contatto dalla vetta.

Sotto questo punto di vista il confronto contro l’Udinese ha tutta l’aria di configurarsi come un autentico spartiacque per la stagione dei bianconeri che, intanto, deve fare i conti con i nuovi problemi fisici accorsi a Vlahovic e Chiesa. L’attaccante serbo, infatti, ha svolto questa mattina dei test al J Medical per un sovraccarico all’adduttore della coscia destra. Le sue condizioni verranno quindi valutate giorno dopo giorno. Da valutare il possibile impiego di DV9 contro l’Udinese. Per quanto riguarda l’infortunio patito da Chiesa, invece, al contusione al piede destro è in miglioramento. Il piede è infatti molto meno gonfio. La ripresa degli allenamenti è stata fissata per mercoledì pomeriggio.