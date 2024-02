Juventus, tegola UFFICIALE: c’è lesione, almeno un mese di stop

Juventus, la tegola è UFFICIALE: c’è la lesione e il giocatore rischia almeno un mese di stop. Ecco il comunicato dei bianconeri

Dopo la sconfitta di ieri sera contro l’Inter la squadra di Massimiliano Allegri è tornata subito a lavoro alla Continassa per preparare il prossimo match interno contro l’Udinese in programma lunedì prossimo. Una gara che la Juve deve vincere per ritornare a prendersi i tre punti dopo due risultati diversi dall’affermazione.

Non è stato un allenamento sereno quello di oggi, visto che durante lo stesso si è infortunato Mattia Perin. Il secondo portiere della Juventus è stato immediatamente portato a svolgere degli esami strumentali. E andiamo a vedere insieme qual è stato il responso degli stessi, così come da nota ufficiale apparsa sul sito dei bianconeri.

Juventus, le condizioni di Perin

“Nel corso dell’allenamento odierno Mattia Perin ha riportato trauma lieve al ginocchio destro. Il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici svolti presso il J|Medical che hanno evidenziato la lesione di 1° grado del legamento collaterale mediale. Mattia Perin inizierà l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività nei prossimi giorni”.

I più esperti in questo caso parlano di almeno tre-quattro settimane di stop. Quindi per Perin, molto probabilmente, il mese di febbraio è finito. Non che ci fossero dubbi sulla titolarità del posto, Szczesny ieri ha dimostrato ancora una volta di essere il numero uno e di essere molto affidabile, però rimane sicuramente un problema per Allegri.